OFICIAL: Los horarios de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

La Liguilla del Torneo Clausura 2025 de la Liga BBVA MX está lista para arrancar con los Cuartos de Final, donde los ocho mejores equipos del torneo buscarán avanzar a la siguiente fase. Se intensifica la emoción con enfrentamientos que prometen espectáculo y grandes momentos.

Partidos de ida Cuartos de Final

Los encuentros de ida se jugarán entre semana, el miércoles 7 y jueves 8 de mayo, en los estadios de los equipos que terminaron en las posiciones más bajas de la tabla general:

· Toluca vs Monterrey – Estadio BBVA, miércoles 7 de mayo, 19:00 hrs.

· Pachuca vs América – Estadio Hidalgo, miércoles 7 de mayo, 21:00 hrs.

· León vs Cruz Azul – Estadio Nou Camp, jueves 8 de mayo, 21:10 hrs.

· Necaxa vs Tigres – Estadio Victoria, jueves 8 de mayo, 19:00 hrs.

Partidos de vuelta Cuartos de Final

Los encuentros de vuelta se disputarán el sábado 10 y domingo 11 de mayo, en los estadios de los equipos mejor posicionados en la tabla:

· Toluca vs Monterrey – Estadio Nemesio Diez, sábado 10 de mayo, 19:00 hrs.

· América vs Pachuca – Estadio Ciudad de los Deportes, sábado 10 de mayo, 21:10 hrs.

· Cruz Azul vs León – Estadio Olímpico Universitario, domingo 11 de mayo, 19:00 hrs.

· Tigres vs Necaxa – Estadio Universitario, domingo 11 de mayo, 21:10 hrs.

La emoción de la Liguilla del Clausura 2025

La fase final del torneo promete grandes emociones, con equipos que han demostrado su calidad a lo largo del Clausura 2025. Toluca, líder del torneo, buscará reafirmar su dominio ante Monterrey, mientras que América intentará superar a Pachuca en una serie que revive viejas rivalidades. Cruz Azul y León protagonizarán un duelo de alto nivel, y Tigres y Necaxa cerrarán la jornada con un enfrentamiento que promete intensidad.

La gran final del torneo está programada para el domingo 25 de mayo, donde conoceremos al nuevo campeón de la Liga BBVA MX.