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Horario y dónde ver EN VIVO: Finales de Boxeo femenil y varonil

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 llegan a su fin. Te traemos la información del horario y dónde ver en vivo las finales de boxeo femenil y varonil.

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Escrito por: Azteca Deportes

En los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 la disciplina del boxeo en sus diferentes categorías está llegando a sus presentaciones finales. Es momento de presenciar arriba del ring a los participantes del peso mosca tanto masculino como femenino, a los de peso medio masculino y peso wélter femenino.

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Estos boxeadores olímpicos buscan posicionarse en el podio y otorgarle a sus países alguna de las tan codiciadas preseas.

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Finales de boxeo olímpico por hora, peso y categoría

01:15

Peso wélter femenino

Turquía VS China

Busenaz Sürmeneli enfrenta a Gu Hong

00:45

Peso medio masculino

Ucrania VS Brasil

Oleksandr Oleksandrvoych Khyzhniak enfrenta a Hebert Wilian Carvalho

00:15

Peso mosca femenino

Turquía VS Bulgaria

Buse Naz Çakıroğlu enfrenta a Stoyka Krasteva

00:00

Peso mosca masculino

Filipinas VS Gran Bretaña

Carlo Paalam enfrenta a Galal Yafai

Box Tokyo 2020.png

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Tras una final espectacular en la categoría de peso pesado disputada por Muslim Gadzhimagomedov, representante del Comité Olímpico Ruso y Julio César la Cruz de Cuba, quien se llevó la medalla de oro, las finales del boxeo olímpico son las más esperadas.

Los combates quedarán registrados para la historia olímpica en la Arena Kokugikan, estos ocho boxeadores lo han entregado todo para llegar a la gran final.

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Los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 están a un par de días de concluir y por eso te traemos para ti un poco de lo que podrás disfrutar en la gran final. No te pierdas todo en vivo a través de la señal de Azteca Siete y todos los detalles por Azteca Deportes.

Reglas específicas del boxeo olímpico

Si bien es cierto que las reglas del boxeo olímpico son muy similares a las del pugilismo profesional, debemos precisar que el primero tiene algunas variaciones, tal es el uso obligado de protección para la cabeza con una careta.

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Por otra parte, la duración de las peleas es de tres o cuatro rounds y al igual que en el profesional también hay conteo de puntos, estos se van contando cuando la parte blanca de los guantes hacen impacto sobre el rival en el torso o en la cabeza.

Los conteos de puntos no tienen nada que ver con los referees, sino por cinco jueces que están sentados a los pies del cuadrilátero para poder tener el mejor ángulo posible de cómo se van desarrollando los pleitos.

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