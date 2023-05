Estos son los horarios para los partidos de Liguilla

Se terminó la actividad del Repechaje del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Han quedado definidos los equipos clasificados a la Liguilla y los encuentros que se van a disputar. Los cuatro equipos que lograron pasar directo a los Cuartos de Final son: Monterrey, América, Chivas y Toluca. Mientras que los cuatro equipos que consiguieron su lugar tras jugar el Repechaje son: Tigres, Atlas, Atlético de San Luis y Santos.

Los enfrentamientos de Cuartos de Final quedaron de la siguiente manera: Los juegos de ida: Santos vs Monterrey, Atlético de San Luis vs América, Atlas vs Chivas y Tigres vs Toluca.

Los juegos de vuelta: Monterrey vs Santos, América vs Atlético de San Luis, Chivas vs Atlas y Toluca vs Tigres.

Estas son las posibilidades de Chivas y América para ser campeón

¿Cuándo y a qué hora serán los juegos de Liguilla?

Los juegos de los Cuartos de Final se van a disputar en cuatro días, los encuentros de ida se disputarán el miércoles 10 de mayo y jueves 11 de mayo. Mientras que los juegos de vuelta serán el sábado 13 y domingo 14.

La llave de Monterrey vs Santos para el partido de ida se jugará el miércoles 10 de mayo a las 19:00 horas y el juego de vuelta el sábado 13 de mayo a las 19:06 horas (tiempo del centro de México),

Para los partidos entre América vs Atlético de San Luis, el juego de ida se disputaría el miércoles a las 21:10 horas y el juego de vuelta el sábado a las 21:16 horas (tiempo del centro de México).

Mientras que la llave entre Chivas vs Atlas el juego de ida sería el jueves a las 19:00 horas y el juego de vuelta el domingo a las 19:05 horas (tiempo del centro de México).

Por último, el partido entre Toluca vs Tigres el partido de ida sería el jueves a las 21:10 horas y el encuentro de vuelta el domingo a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

Los Juegos de Ida serán:

Santos vs Monterrey miércoles 10 de mayo 19:00 horas

Atlético de San Luis vs América miércoles 10 de mayo 21:10 horas

Atlas vs Chivas el jueves a las 19:00 horas

Tigres vs Toluca el jueves a las 21:10 horas

Los juegos de vuelta serán:

Monterrey vs Santos sábado 13 de mayo a las 19:05 horas

América vs Atlético de San Luis sábado a las 21:16 horas

Chivas vs Atlas domingo a las 19:10 horas

Toluca vs Tigres domingo a las 12:00 horas

