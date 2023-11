Fechas y horarios definidos para el Play In del Apertura 2023

Han quedado definidos los horarios para la fase de Play In del Torneo Apertura 2023. Durante la Fecha FIFA, la Liga BBVA MX ha dado a conocer la fecha para que se lleven a cabo los encuentros previos a la Liguilla, los cuales definen a los últimos dos invitados a la Fase Final del certamen.

El primero de los partidos es el de Atlético San Luis recibiendo al Club León. A pesar de haber liderado la presente campaña durante varias jornadas, la escuadra dirigida por Gustavo Leal no pudo meterse a la Fiesta Grande de forma directa, no obstante, van a disputar el juego de Play In en casa, mismo que se encuentra programado para jugarse el jueves 23 de noviembre en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX.

Durante la Fase Regular, el encuentro entre San Luis y los Esmeraldas fue para el conjunto de los Potosinos por marcador de 3-0. Con goles de Rodrigo Dourado, Leo Bonatini y Jhon Murillo.

Posteriormente, Santos Laguna va a recibir a Mazatlán a las 21:10 horas. La escuadra de los Laguneros fue noveno durante la Fase Regular y el cuadro de los Cañoneros pudo colarse en el puesto 10 de la competencia para buscar su boleto a la Liguilla del Apertura 2023.