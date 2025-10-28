¡Una buena lana! ¿Cuánto podrías ganar si le metes a que Hormiga González se lleva el título de goleo?

El Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se acerca a la parte más emocionante con solo dos jornadas restantes en la fase regular, que no solo definirán los puestos para la liguilla, sino también al campeón de goleo. En medio de esta intensa disputa, el joven delantero mexicano Armando "Hormiga" González, de las Chivas de Guadalajara, emerge como un contendiente serio, alimentando una verdadera "Hormigamanía" entre los aficionados rojiblancos y el público en general.

Te puede interesar: El récord negativo de la defensa de Rayados y Sergio Ramos

Actualmente, la tabla de goleadores está liderada por el portugués Paulinho, de Toluca, y el brasileño Joao Pedro, de San Luis, ambos con 11 anotaciones. Justo detrás, con 10 goles, se posiciona Hormiga González, seguido por Germán Berterame de Monterrey con 9, y con menores probabilidades, Juan Brunetta de Tigres con 8. Estos cinco jugadores son los únicos con opciones reales de coronarse, en una carrera que promete emociones hasta el pitazo final.

Resumen del partido: Tigres 2 - 0 Xolos | Jornada 15 | Apertura 2025

Armando, cada vez mejor

La aparición de González ha sido espectacular en las últimas semanas. El canterano de 22 años, originario de Aguascalientes, ha capturado la atención con actuaciones estelares, culminando en un hat trick histórico ante el Atlas en el Clásico Tapatío del fin de semana pasado. Fue la primera vez que el joven ariete anota tres goles en un solo partido como profesional.

Repasemos su racha goleadora reciente: tres ante Atlas, uno contra Mazatlán, otro frente a Pumas, uno más versus Necaxa, un gol clave en el Clásico Nacional ante América, uno contra Xolos y un doblete ante San Luis.

Esta productividad ha hecho que los casinos actualicen sus momios, colocando a Hormiga como el cuarto favorito con una cuota de +600. Esto significa que, si apuestas mil pesos a su favor, podrías llevarte siete mil en total si termina como máximo artillero, lo que representa una ganancia neta de seis mil pesos, siempre y cuando supere a sus rivales en la recta final.

Lo que se le viene a Chivas

Para que González concrete su sueño, Chivas enfrentará desafíos importantes: este domingo visitará a Pachuca en el Estadio Hidalgo, un duelo complicado ante un rival directo por el sexto lugar. En la jornada 17, recibirá a Monterrey en el Estadio Akron, un partido que podría ser decisivo no solo para el goleo, sino para las aspiraciones rojiblancas. Berterame, su rival directo con 9 goles, juega para Rayados, lo que añade condimentos a este cierre.

Te puede interesar: El preocupante antecedente de los Rayados de cara a la Liguilla