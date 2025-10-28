El récord negativo de la defensa de Rayados y Sergio Ramos

A pesar de las expectativas que surgieron con lo que sería el primer semestre completo de Sergio Ramos con los Rayados, los dirigidos por el técnico Domènec Torrent cuentan con un récord negativo que no tenía la institución en la última década.

Si bien los de la Sultana del Norte son uno de los clubes con el boleto asegurado para la fase final del Apertura 2025, también han despertado dudas por su rendimiento ante los rivales de jerarquía y por lo vulnerable de la última línea del equipo.

Rayados, de los más goleados

De hecho a falta de dos jornadas, el Monterrey ya registró su peor marca de goles en contra en fase regular de los más recientes 20 certámenes disputados en la LIGA BBVA MX.

La “Pandilla” ha permitido 24 goles en contra hasta la jornada 15 del actual torneo, una cifra por encima de anteriores torneos en los que la defensa era la principal fortaleza de la institución regiomontana. Aunque la zaga cuenta con nombres de la talla del español Sergio Ramos, de los mexicanos Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga y del colombiano Stefan Medina, están lejos de las defensas menos goleadas de este año.

La defensa era su fortaleza

Los Rayados perdieron la fortaleza que tenían en defensa durante este año, ya que también en el Clausura 2025 registraron 23 tantos en contra, cuando habían pasado ocho torneos sin superar llegar ni a 20 goles recibidos en fase regular.

Mientras que la última vez que rebasaron más de 24 dianas permitidas fue hace 10 años cuando en el Apertura 2015 concedieron 29 goles en contra, lo que se reflejó en no clasificar a la Liguilla.

Actualmente los pupilos de Torrent todavía tienen que enfrentar en casa el Clásico Regio contra los Tigres de este fin de semana y cerrar la fase regular de visita ante las Chivas, por lo que podría aumentar este saldo negativo en defensa.

