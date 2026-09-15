Fecha y HORARIO para ver el juego de la Hormiga González con el Olympiakos en Europa League 2026

La aventura europea de Armando ‘Hormiga’ González está por alcanzar un nuevo nivel. Después de sus primeros partidos en Grecia, el delantero mexicano aparece en la convocatoria del Olympiacos para comenzar la fase liga de la Europa League 2026/27 y podría disputar por primera vez un encuentro oficial organizado por UEFA.

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Olympiacos recibirá al Jagiellonia de Polonia este miércoles 16 de septiembre en el Georgios Karaiskakis. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, correspondiente a las 21:00 horas de Grecia. UEFA confirmó tanto el partido como la presencia del atacante mexicano en la plantilla registrada para el encuentro.

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¿A qué hora juega la Hormiga González en Europa League?

El posible estreno continental encuentra a González en un momento interesante. El delantero de 23 años llegó al Olympiacos procedente de Chivas el pasado 22 de agosto, después de marcar 24 goles entre el Apertura 2025 y Clausura 2026. También formó parte de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

Su adaptación al futbol griego ha sido rápida. La Hormiga debutó entrando al minuto 68 en el triunfo sobre Asteras y estuvo muy cerca de marcar, pero su disparo terminó estrellándose en el travesaño. Apnas unos días después consiguió su primer gol en Europa ante AEL Larissa, en un partido de Copa en el que también aportó una asistencia.

El mexicano volvió a responder el 8 de septiembre, en donde consiguió un doblete frente al Volos y llegó a tres anotaciones desde su llegada al conjunto de El Pireo.

Ahora aparece una oportunidad de oro para hacerse con los focos internacionales. González figura entre los delanteros disponibles de Olympiacos para enfrentar al Jagiellonia, aunque su presencia en el once inicial dependerá de la decisión de Imanol Alguacil, quien recientemente asumió la dirección técnica del conjunto griego.

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El camino de Olympiacos en Europa League

El encuentro ante Jagiellonia será solamente el comienzo. Olympiacos tendrá posteriormente partidos ante Marsella, Sparta Praga, Rennes, Milan, Celje, Hoffenheim y Torreense durante la fase liga.

Para la Hormiga, sin embargo, el primer objetivo está mucho más cerca: sumar sus primeros minutos en una competencia europea de UEFA y continuar un arranque prometedor en el Viejo Continente.