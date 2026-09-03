CONFIRMADO: Jugador mexicano fue registrado para disputar UEFA Europa League

Apenas llegó al Viejo Continente y de inmediato ha demostrado su valía con goles en el Olympiacos al marcar en la victoria por goleada sobre el AEL Larissa en la Copa de Grecia, por lo que el conjunto griego ha registrado a Armando 'Hormiga' González en la UEFA Europa League.

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Hormiga González fue registrado para la UEFA Europa League

El Olympiacos registró a Hormiga González en su nómina de jugadores que disputarán la UEFA Europa League de la Temporada 2026-27 en donde buscará seguir aumentado a su cuota goleadora.

El equipo de El Pireo disputará la Fase de Liga de la Europa League en donde se enfrentará a Jagiellonia, Marsella, Sparta Praga, Stade Rennais, AC Milan, Celje, Hoffenheim y Torrense.

El técnico de Hormiga González ha dejado claro que utilizará al mexicano en todas las competiciones del equipo, ya que previamente ha tenido actividad en la Superliga y en la Copa de Grecia en donde anotó su primer gol.

El exdelantero de Chivas competirá por un lugar en la delantera contra Ayoub El Kaabi, Roman Yaremchuk, Jota Silva y Cleyton.

Partidos de Olympiacos en la UEFA Europa League

16 de septiembre | Olympiacos vs Jagiellonia

15 de octubre | Marsella vs Olympiacos

22 de octubre | Olympiacos vs Sparta Praga

5 de noviembre | Stade Rennais vs Olympiacos

26 de noviembre | Olympiacos vs AC Milan

10 de diciembre | Celje vs Olympiacos

22 de enero | Olympiacos vs Hoffenheim

28 de enero | Torrense vs Olympiacos

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