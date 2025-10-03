Necaxa vs Pachuca: Dónde y cómo ver EN VIVO el partido de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El torneo Apertura 2025 de la Liga MX, enfrenta en este Viernes Botanero, al cuadro de Necaxa que chocará ante Pachuca , juego en el que van a buscar esos tres puntos, los cuales le podrían dar vida a los entrenadores, que se encuentran con sus trabajos en la mira tras resultados desfavorables.

Es un momento de tensión para los estrategas, por un lado Fernando Gago que insiste tener un proyecto en Necaxa que no depende de una mala racha. Por otro lado está Pachuca, que ligó seis partidos sin ganar, hasta que en la fecha 11 le pegó al cuadro de San Luis.

Luego de esta Jornada 12, viene la Fecha FIFA y puede ser el puente en el que a los entrenadores se les deje trabajar ya enfilados hacia el cierre del torneo o bien, despedir y firmar a un nuevo entrenador considerando esos días disponibles de trabajo.

Viernes de futbol en el 🏟 Victoria, hoy juega el Rayo en casa... ¡Vamos! 💪#NECvsPAC ⚡ pic.twitter.com/gdoSKiP151 — Club Necaxa (@ClubNecaxa) October 3, 2025

Los antecedentes de resultados de Necaxa vs Pachuca

11 Abr 2025 – Necaxa 3-5 Pachuca Estadio Victoria | Clausura 2025 – Jornada 15 Hat-trick de Salomón Rondón y remontada épica en los últimos 10 minutos

03 Nov 2024 – Pachuca 6-2 Necaxa Estadio Hidalgo | Apertura 2024 Goleada con doblete de Rondón y gol de Idrissi

06 May 2024 – Pachuca 2-1 Necaxa Estadio Hidalgo | Clausura 2024 Victoria ajustada para los Tuzos

24 Feb 2024 – Necaxa 1-1 Pachuca Estadio Victoria | Clausura 2024 Empate con goles en el segundo tiempo

30 Sep 2023 – Pachuca 1-1 Necaxa Estadio Hidalgo | Apertura 2023 Reparten puntos en duelo equilibrado

En los últimos cinco juegos, hay una mala balanza para Necaxa, con tres victorias de Pachuca, dos de estas de escándalo en el Apertura 2024 y en el Clausura 2025.

En esos cinco últimos enfrentamientos hay dos empates y no se registran victorias para los hidrocálidos.

🌪️ | ¡A buscar los 3 puntos en Aguascalientes!



🤍¡HOY JUEGA EL CLUB DE FUTBOL PACHUCA!💙#NecaxaPachuca pic.twitter.com/krqtXiNptf — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 3, 2025

¿Dónde y cómo ver el Necaxa vs Pachuca?

Este partido de la Jornada 12 de la Liga MX, lo podrás ver EN VIVO esta noche desde las 18:50 HRS, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del mejor equipo.