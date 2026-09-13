El récord que la Hormiga González le arrebataría a Chicharito en su primer año en Europa

Armando, la Hormiga González, ha caído con el pie derecho en su travesía por el futbol de Europa luego de las anotaciones que ha sumado con el Olympiacos, equipo que pelea por el campeonato de Grecia y que, además, forma parte de la UEFA Europa League.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Luego de la lesión del centro delantero titular del conjunto rojiblanco, todo indica que Armando González tendrá más minutos de los esperados en su primera aventura en el viejo continente. De hecho, algunos mencionan que tienen todo para arrebatarle un récord que el Chicharito Hernández tiene hasta ahora.

¿Qué récord le arrebataría la Hormiga González al Chicharito Hernández?

De acuerdo con distintos reportes, Javier, el Chicharito Hernández, anotó entre 19 y 20 goles en su primera temporada en Europa, misma en la que llegó al Manchester United y en la que pasó de ser la tercera opción al ataque a convertirse en el delantero titular de Sir Alex Ferguson.

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Hormiga González hoy en Grecia 🇬🇷



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Hoy, la Hormiga atraviesa por un momento sumamente dulce en donde se espera que pueda mantener el olfato goleador que ha tenido en sus primeros juegos, mismos en donde registra tres anotaciones y dos pases a gol en poco menos de 230 minutos disputados hasta el momento.

¿Qué sugiere esto? Que si la Hormiga González mantiene el buen nivel que ha tenido hasta ahora, todo haría indicar que podría emular o superar la marca realizada por su excompañero en las Chivas del Guadalajara, lo cual hablaría del impacto que tendría en su primera campaña en Europa.

¿La Hormiga González será el titular de la Selección Mexicana rumbo al 2030?

Considerando que Raúl Jiménez podría no llegar a la próxima justa mundialista, lo anterior obliga a Rafael Márquez a encontrar un nuevo centro delantero para la Selección Mexicana con miras al 2030, por lo que la Hormiga González aparece como una opción clara para este puesto.