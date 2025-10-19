¡Oficial! Se revela la duda que todos querían saber en Chivas: ¿por qué le dicen “Hormiga” a Armando González?

Armando González es la nueva cara de Chivas. El canterano rojiblanco se convirtió en el hombre a seguir de Gabriel Milito y pelea los primeros sitios de la tabla de goleo . Sin duda, el juvenil es un futbolista que llama la atención, pero lo que también causa muchas dudas es su apodo. Él reveló por qué se le conoce como la “Hormiga”.

Chivas es octavo en la tabla general del Apertura 2025. Armando González ha sido fundamental en el ascenso del Guadalajara, pues tras su victoria ante Mazatlán ya suma cuatro victorias al hilo. La “Hormiga” reconoció que no le molesta que le digan así y relató cómo empezó este sobrenombre y la relación que tiene su madre en él.

“Fuimos a una comida familiar, o creo que era un partido de mis hermanos, no me acuerdo bien cuál de las dos; entonces, mi hermano y mi hermano se bajan de la camioneta y se paran en un hormiguero. Mi mamá les empezó a gritar que se quitaran del hormiguero, y yo, muy pequeño, todavía no sabía hablar. Yo pensé que las hormigas eran muy malas. Un tío de Aguascalientes se enteró y me empezó a decir ‘Hormiga’, y se me quedó. Me gusta mucho que me digan hormiga”, dijo el jugador.

“Hormiga”, el delantero que tanto buscaban en Chivas

Chivas hizo hasta lo imposible por tener un delantero de élite sin darse cuenta de que lo tenían en su casa. La directiva del Rebaño decidió contratar a “Chicharito” Hernández y, un torneo después, a Alan Pulida, pero ninguna de las dos leyendas ha podido retomar su nivel y ahora suenan para salir de la institución.

La “Hormiga” suma siete anotaciones y pelea el liderato de goleo con futbolistas de la talla de Paulinho, Joao Pedro o Germán Berterame. Sin duda, ya es un titular indiscutible en la alineación de Gabriel Milito, y diversos periodistas ya lo catapultan para que vaya a la Selección Nacional de México.