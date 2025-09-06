Hospitalizan de emergencia a entrenador del Toluca

Este sábado 6 de septiembre del 2025, el entrenador del Toluca Femenil, Patrice Lair fue hospitalizado de emergencia. El director técnico no pudo terminar el partido ante Pumas que se disputaba en el Estadio Olímpico Universitario y fue trasladado en ambulancia al hospital para recibir atención y revisión médica.

El entrenador se sintió mal durante el encuentro, por lo que fue llevado en el carrito de asistencia a la ambulancia para poder ser atendido. La Liga BBVA MX Femenil confirmó en sus redes sociales que Patrice Jean Marie Lair, de 64 años, presentó molestias por lo que priorizaron su salud y lo trasladaron al hospital.

“El Director Técnico de @TolucaFemenil, Patrice Lair, presentó molestias durante el encuentro en Ciudad Universitaria. Por este motivo, y priorizando su salud, fue trasladado al hospital para recibir atención y revisión médica”.

ℹ️ El Director Técnico de @TolucaFemenil , Patrice Lair, presentó molestias durante el encuentro en Ciudad Universitaria.

Por este motivo, y priorizando su salud, fue trasladado al hospital para recibir atención y revisión médica. #LigaBBVAMXFemenil — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) September 6, 2025

Te puede interesar: Vicente Sánchez volvería a los banquillos como DT del América

Confirman el estado de salud de Patrice Jean Marie Lair

Shirley Cruz, auxiliar de Toluca, habló en conferencia de prensa al finalizar el encuentro y reveló que lo que le han dicho es que se encuentra estable en el hospital pero que le deben hacerle análisis para determinar que fue lo que ocasionó su recaída.

“Lo que nos ha dicho es que está en hospital, esta estable pero que todavía deben de hacerle análisis para determinar que fue lo que ocasionó la recaída que tuvo. No podemos especular más, nada más esperar a que los análisis salgan para determinar lo que pasó pero al menos sabemos que está estable”.

Por el momento, el conjunto del Toluca Femenil no ha informado algo más sobre el estado de salud del entrenador. Se espera que en las próximas horas puedan informar su estado de salud.