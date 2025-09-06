Pumas 0-1 Toluca: Ver EN VIVO el resultado de la Jornada 10 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

Te puede interesar: Vicente Sánchez volvería a los banquillos como DT del América

Pumas recibe a Toluca en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil. Dirigidas por Marcello Frigério, el conjunto del Pedregal encara el partido en casa luego de haber vencido a Santos Laguna en territorio ajeno, resultado con el que mantuvieron el invicto fuera de casa y ahora, vuelven a jugar ante su gente en el Estadio Olímpico Universitario, donde tienen marca de cuatro triunfos y una derrota.

Del otro lado las Escarlatas comandadas por Patrice Jean Marie Lair vienen de ganarle al Club Querétaro en la Fecha 9. En calidad de visitante, Toluca tiene registro de dos victorias, dos empates y un partido perdido.

Te puede interesar: Ver GRATIS y EN VIVO México vs Japón, partido de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026