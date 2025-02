Leyenda de Pumas envía duro mensaje a Gustavo Lema

El ambiente hostil ya es una constante en el estadio Olímpico Universitario. Los 50 partidos al mando de Gustavo Lema llegan en un momento crítico, con la afición de pumas pidiendo en reiteradas ocasiones su salida.

Las actuaciones de los universitarios en este 2025 empiezan a causar molestias notables entre los aficionados. El reciente papelón en Concachampions ante el Cavalry fue la gota que derramó el vaso, por primera vez en la historia un club de la liga de Canadá derrotó a un equipo de la Liga BBVA MX y a mitad de semana deberá revertir el panorama de la serie en CU.

Sánchez le respondió a Gustavo Lema

No solo la afición, también leyendas de Pumas opinan sobre la gestión de Lema, y ahora fue el turno de Hugo Sánchez, quien se mostró molesto tras haber escuchado su nombre en una conferencia de prensa del DT argentino.

“Cuando la gente se expresa por lo que ve en el campo, estoy de acuerdo. Pero el que insulta al minuto de juego, cuando vamos cuartos o quintos es algo que no me cierra. Me cuentan que siempre hay una afición que busca un villano y que acá la gente lo insultaba como bicampeón. Lo que me falta para llegar a eso es mucho. Que peguen, pues apoyo cuando juega mal el equipo”, expresó Lema acerca de las críticas, comparándose con Hugo Sánchez cuando estuvo en el banquillo de Pumas.

¿Se avecina fin de ciclo en Pumas?

Lema sigue extrañando a César Huerta, es por eso que pide paciencia a los suyos. Se viene un mes movido para el argentino, incluyendo el clásico ante el acérrimo rival. Si el estratega no logra cambiar el rumbo y convence a la afición, su etapa en Pumas podría llegar a su fin.

“Si vamos al análisis, la verdad no me gustó. Hay cosas positivas, porque con un ambiente hostil, siguieron intentando. Son esos partidos que se atoran, que por ahí los puedes perder. Los últimos tres partidos contra Mazatlán no les habíamos podido ganar aquí. No me gustó el equipo”, sentenció Gustavo Lema al ser cuestionado sobre la sequía de goles en los delanteros de Pumas.

