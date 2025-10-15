Leyenda de la Liga BBVA MX anuncia su retiro de las canchas

Humberto ‘El Chupete’ Suazo reveló que se retirará del futbol con un último partido con el equipo San Luis de Quillota, para poner fin a una carrera en la que dejó huella como leyenda del Colo-Colo y de los Rayados.

El histórico delantero chileno se mantiene en activo en la Segunda División de Chile, en donde a sus 44 años de edad todavía demuestra parte del talento que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de la LIGA BBVA MX.

Chupete le dice adiós al futbol

Apenas esta semana, tras jugar unos minutos en un encuentro del San Luis ante el Recoleta, declaró ante los medios de comunicación cuándo será su adiós a las canchas.

“Mi idea es retirarme en cancha, Si dios quiere, esperar estar bien para que mi último partido sea acá contra Copiapó, el último partido de local del club, esperar estar bien para despedirme con mi gente, mis amigos, agradecido por el cariño de toda la gente“, dijo.

Así que la despedida del ‘Chupete’ está programada para el próximo viernes 24 de octubre, en la cancha del Lucio Fariña Fernández como parte de la fecha 29 de Primera B. A pesar de que un sector de aficionados del Monterrey todavía anhelaban ver algún tipo de despedida con el conjunto regiomontano, Suazo confirmó que es definitiva su decisión.

“Mi decisión ya está tomada, creo que he jugado más de la cuenta, la lesión de la espalda no me lo esperaba antes de regresar de la lesión de rodilla, pocos lo sabían, que me intervinieron”, apuntó.

El legado del ‘Chupete’

Humberto Suazo, también conocido como el ‘Hombre venido del Planeta Gol’, puede presumir que fue el máximo goleador histórico del Monterrey con 121 anotaciones, antes de ser superado por Rogelio Funes Mori con 160 tantos.

Además que en su palmarés con la ‘Pandilla’ ostenta dos títulos de LIGA BBVA MX y tres trofeos de la Liga de Campeones de la Concacaf, lo que lo convirtió en uno de los ídolos de la afición albiazul.

