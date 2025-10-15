Oficial: TV Azteca transmitirá EN VIVO el partido del Toluca en la Jornada 13 del Apertura 2025

Luego de la Fecha FIFA por todo el mundo, el torneo mexicano Apertura 2025 de la Liga MX se reanuda con la Jornada 13, incluyendo el vibrante partido de Toluca ante Querétaro el cual promete ser un buen duelo y para el cual objetivo de los Diablos es mantenerse en la cima, y por el lado de Gallos Blancos del Querétaro, es dar una sorpresa más.

Oficialmente el certamen va a la recta final, y aunque restan fechas, Toluca está prácticamente en Liguilla y como l{oder para defender el título conseguido hace seis meses; los queretanos tienen que apretar para escalar puestos, apareciendo ahora en el sitio 14 general.

VER EN VIVO, Toluca contra Querétaro por TV Azteca

El cotejo se celebrará este sábado 18 de octubre por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 5:00 PM, con la narración y comentarios del mejor equipo, el de Fut Azteca.

El compromiso tendrá al equipo de Mohamed, líder con 28 unidades, tras nueve juegos ganados, un empate y dos derrotas; la competencia en la cima es cerrada con América, Cruz Azul y los Rayados de Monterrey, escuadras que también tienen la mira en la cima.

Gallos Blancos del Querétaro, en el escalón 14, suman 11 puntos, con tres victorias, dos empates y siete derrotas. Entre los mejores momentos de este torneo del equipo emplumado está el triunfo ante Pachuca y el empate ante Cruz Azul, juegos que lo tienen ahí peleando.

Toluca recupera a convocados mexicanos

Con el regreso del torneo en la fecha 13, Toluca también ve de regreso a sus jugadores mexicanos enviados a la Selección: Alexis Vega, Jesús Gallardo y Marcel Ruiz.