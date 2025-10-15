¡Impactante! Así luce la rodilla de Dagoberto Espinoza tras terrible lesión en el América

Dagoberto Espinoza estará fuera de las canchas entre 7 y 9 meses , debido a una lesión de rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió el 20 de septiembre en un partido ante Rayados de Monterrey. No obstante, el canterano del Club América ya está en la fase de rehabilitación, donde se le vio cómo quedó tras la cirugía.

Espinoza inició su proceso de rehabilitación los primeros días de octubre , luego de ser intervenido quirúrgicamente con éxito el 25 de septiembre. En una fotografía que compartió el conjunto de Coapa, se aprecia al lateral derecho con la rodilla completamente disforme, pues son las marcas que le dejaron los puntos que le colocaron tras la operación.

@clubamerica Dagoberto Espinoza inició su proceso de rehabilitación a principios de octubre

La fotografía del futbolista de 21 años generó un sinfín de comentarios, tanto positivos como negativos, pues varios aficionados azulcremas mandaron mensajes de apoyo, mientras que otros consideraron que su carrera ya no será igual, pues la lesión que sufrió es una de las más temidas por los futbolistas.

“Duele decirlo, pero ya no volverá a ser el mismo, era un gran jugador con velocidad, fuerza y llegada, pero tristemente esa lesión hará que todo cambie”, se lee en comentarios de Instagram.

Así fue la fuerte lesión de Dagoberto Espinoza

Dagoberto Espinoza inició con el pie derecho el Apertura 2025, pues se volvió un hombre de confianza para André Jardine, quien le dio la oportunidad de pelearle el puesto a Kevin Álvarez, a quien terminó mandando a la banca. Sin embargo, el destino le tenía preparada una mala jugada al futbolista.

El oriundo de Sinaloa arrancó de titular en el partido de América ante Rayados, correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2025. Corría el minuto 38 del primer tiempo en el Estadio BBVA, cuando Espinoza cayó al césped tras una jugada dividida en medio campo.

El lateral derecho expresó evidentes gestos de dolor, por lo que el cuerpo médico del América ingresó al terreno de juego para sacarlo en camilla y ser sustituido. Fue enviado al hospital, donde lo valoraron y se confirmó que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, perdiéndose el resto del torneo, incluso parte del Clausura 2026.