Cobertura Hungría vs Suiza EN VIVO: Minuto a minuto | EURO 2024

La actividad de la Eurocopa 2024 sigue en marcha. Luego del juego inaugural, en el que la Selección de Alemania venció a Escocia, este sábado 15 de junio la actividad en el certamen de verano la abren Hungría y Suiza, equipos que completan la primera fecha del Grupo A de la competencia.

A lo largo de la historia, ambas selecciones se han enfrentado en 46 ocasiones con marca de 30 triunfos para Hungría, 11 para Suiza y 5 juegos igualados.

La última ocasión en la que ambos conjuntos se midieron fue en la ronda clasificatoria para la Copa del Mundo de Rusia 2018, instancia en la que Suiza se impuso en los dos juegos de cara al Mundial.

Dirigidos por Marco Rossi, Hungría participa por quinta ocasión en la Eurocopa. Además, tuvieron que pasar 44 años para que el conjunto húngaro regresara al certamen europeo.

“Los que me conocen saben que no me gusta hablar de peros, he hecho las maletas para pasar mucho tiempo aquí. Mi lema es ir partido a partido, así que nuestro primer objetivo es jugar lo mejor posible y sumar los tres puntos”, dijo Granit Xhaka previo al encuentro en la cancha del Cologne Stadium ubicado en Colonia.

Por su parte, el entrenador de Hungría sabe que el juego va a ser complicado, no obstante, buscan sorprender en el Grupo A del certamen.

“Es un rival muy fuerte. Tendremos un partido muy duro. Lo importante para nosotros es utilizar nuestros puntos fuertes, y esperamos hacer un partido ‘sorprendente’ en cuanto a nuestro futbol”, dijo Marco Rossi.

