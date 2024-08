¿Pumas goleará a Rayados? La IA revela al ganador del duelo por Leagues Cup

Pumas dejó una muy mala imagen en su debut en la Leagues Cup ante Austin FC. El conjunto de Gustavo Lema deberá componer el camino en el torneo internacional y superar a Rayados si quiere seguir con opciones de avanzar a la siguiente fase. Según la IA, el conjunto felino no pasaría del empate o caería 2-1 ante rayados en la siguiente jornada del certamen.

“Es futbol, los resultados son todos probables, lo que faltó fue finesa en las áreas, tanto en una como en la otra, el futbol es como el golf, tuvimos un funcionamiento bueno, de área, pero esto se define por goles, fallamos en el área nuestra y no tuvimos figura, los errores marcan el partido. Memo y Chino llegaron ayer a las cuatro de la tarde, supuestamente el Chino no iba a jugar y jugó, Memo también y tuvieron, venían una carga importante como el resto del equipo, veníamos con el plantel tocado, no es excusa ni mucho menos, tenemos un plantel para afrontarlo, y yo creo que la única jugada que tuvo en el primer tiempo Austin fue el saque de Banda”, fueron las palabras de Lema luego de la caída ante el conjunto de la MLS en el debut.

Gustavo Lema reconoce el nivel de los equipos de la Leagues Cup

Por otro lado, el técnico de Pumas destacó a su primer rival en el torneo internacional.

“Es para felicitarlos, en mi carrera, jugué muchos partidos de ascenso, clásicos en Argentina, peligrosos fuera de la cancha, y dentro, hoy Austin jugó al límite del reglamento, Pumas también entregó garra y fue a buscar. La verdad son los que patean (los penales), están elegidos, en el momento el Chino que había pateado el otro día, se lo dio a Memo, me parece bárbaro, Memo tiene una efectividad muy grande cuando ha pateado, y los entrenamientos, nada que decir”, sentenció el DT argentino.

Pumas sufrió la baja de Leo Suárez por una rotura de ligamentos, aunque recién tuvo su debut una de sus nuevas incorporaciones, el argentino Ignacio Pussetto.

