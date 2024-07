Ignacio Pussetto sumaría sus minutos con la camiseta de Pumas

Ignacio Pussetto podría sumar sus primeros minutos con la camiseta de Pumas. El jugador argentino debutaría ante Austin FC, así lo dejo ver el DT Gustavo Lema.

“Probablemente, todavía no está definido el equipo, pero muy probablemente. La confianza del paso como iniciamos, las posibilidades fútbol, a veces la pelota entra a veces no, consecuentes los resultados, así que me pone muy contento por supuesto, la intención es llegar a lo más alto, pero es una competencia como digo muy difícil, así que respetando mucho los rivales, y sabiendo que esto está por empezar”, comentó el estratega argentino sobre su último refuerzo.

En Pumas se acordaron de su afición

Por otro lado, el equipo aprovechó para mandarle un mensaje a toda la afición auriazul.

“Que estamos muy agradecidos, siempre a donde vayamos está la afición de Pumas, siempre se hacen sentir y decirles que siempre son de gran apoyo. Ayuda también la gente que no va a poder estar que nos apoye. Estamos unidos y queremos conseguir esto. Yo creo que podría ser, pero ahora tenemos que demostrarlo nosotros adentro de la cancha, obviamente existen esas ganas de que un equipo mexicano sea campeón”, mencionó Ulises Rivas previo al debut.

Finalmente, Rivas, se refirió a las grandes fortalezas que podrían encontrar en el Austin FC.

“Tienen grandes jugadores, en lo particular Driussi, me tocó enfrentarlo en juveniles, así que sabemos que cuentan con grandes jugadores, con sistema de juego de equipo, que proponen, que quiere tener el balón, seguramente va a ser un gran partido para nosotros. Primero voy por la victoria del equipo, es lo más importante, me da gusto esa confianza grande de los líderes y tener grandes capitanes, hay en el grupo, así como yo cualquier otro puede portar el gafete. Es un torneo importante, no sólo nosotros, sino todos los equipos de La liga MX lo quieren, creo que este torneo va a ser diferente y tenemos esa mentalidad”, sentenció el jugador felino.

