¡Último momento! América sufre baja por lesión en el partido ante Rayados

A pesar de la goleada momentánea ante Rayados en el duelo de la jornada 14 del torneo Apertura 2023, se encendieron las alarmas en el Club América: Igor Lichnovsky abandonó el campo por una lesión; ahora, el defensa chileno de Las Águilas se suma a la lista de bajas por lesión que tiene el conjunto azulcrema para el cierre del presente certamen en la Liga BBVA MX.

El zaguero azulcrema fue auxiliado por el ‘carrito de las desgracias’ para abandonar la cancha de El Gigante de Acero y, en los próximos días, se conocerá la gravedad de la lesión. Previo al duelo de la jornada 14 del torneo Apertura 2023, el Club América presumía ser el único equipo clasificado a la siguiente ronda.

Con su baja por lesión, Igor Lichnovsky se sumará a Julián Quiñones como las ausencias del Club América: el atacante de nacionalidad mexicana, nacido en Colombia, no estuvo disponible para el duelo frente al conjunto de la Sultana del Norte: permaneció en la capital de la República Mexicana para continuar con su etapa de recuperación

Igor Lichnovsky se perderá el próximo partido del Club América

Aún cuando su lesión no sea de gravedad, Igor Lichnovsky se perderá el próximo partido del Club América: a los 31 minutos del primer tiempo en el duelo ante Rayados, el defensa central recibió su quinta tarjeta amarilla del torneo; por lo tanto, por acumulación de cartones preventivos, Andre Jardine no podrá contar con el zaguero, ex Tigres, para el duelo de la fecha 15.

Atlético San Luis será el próximo rival del Club América: Las Águilas visitarán al conjunto potosino para su duelo de la jornada 15 del torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX.

Gustavo Valdez/MEXSPORT during the game Monterrey vs America, corresponding to Round 14 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at BBVA Bancomer Stadium, on October 28, 2023.

