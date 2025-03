Nahuel Guzmán habló de su futuro, ¿seguirá en Tigres?

De momento, Nahuel no ha firmado una extensión de contrato con el conjunto de la UANL, lo que ha despertado muchas suspicacias sobre qué pasará con el emblemático portero argentino de 39 años de edad.

Sin embargo, el guardameta acabó con los rumores acerca de si contempla llegar a ser asistente del ‘Conde’, luego de la gran relación que tienen desde hace muchos años, y ahora que decidió retirarse en pleno torneo para tomar el cargo como técnico de los ‘Felinos’.

“No creo que lo mío vaya por ahí, hace 10 años que comparto esta amistad con él y soy el primero en entenderlo, me siento con la responsabilidad de predicar con el ejemplo para él. Sobre si me veo acompañando un proyecto así, inmediatamente no, todavía tengo mucho que dar en la cancha”, aseguró en atención a medios de esta semana.

Los números actuales de Guzmán en Tigres

El ‘Patón’ ha jugado como titular los 12 partidos que van del Clausura 2025, con un balance muy positivo, ya que los Tigres se ubican como la segunda mejor defensiva de la LIGA BBVA MX tras apenas permitir 9 tantos en contra.

Únicamente el América es el mejor en ese rubro, luego de que hasta el momento registran 8 dianas en contra.

Así va la renovación con Tigres

Nahuel Guzmán aprovechó para despejar cualquier duda sobre la posibilidad de que salga de la institución regiomontana para jugar en otro equipo, en caso de no renovar.

“Mi deseo es seguir perteneciendo a Tigres, no me veo en otro club en México, repito, es lo que siento hoy, mi deseo ya se lo manifesté a la institución, hace meses que venimos hablando”, declaró.

El arquero argentino aseguró que luego de que el año pasado padeció con lesiones y sanciones, en este 2025 le entró el hambre de revancha para querer ser protagonista a nivel individual y colectivo.

“No es que ahora se hable de mi renovación porque Guido es el entrenador. La intención de las dospartes es sostener el vínculo, siempre fui muy claro, el día que yo me sienta preparado levantaré la mano y daré un paso de costado”, agregó.

