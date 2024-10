VIDEO | Increíble declaración de Artur Beterbiev tras la victoria sobre Bivol

El boxeador ruso Artur Beterbiev, ha tocado la gloria este sábado al despojar al rival en turno, Dmitry Bivol, y ganarle en las tarjetas su cetro de peso semipesado de la AMB, para convertirse en campeón indiscutido de la categoría.

Los pronósticos estaban divididos, ambos peleadores tenían un palmarés y curriculum para pensar en que tenían con qué salir victoriosos, pero a menos de que se hubiera dando un empate, un boxeador se inscribiría a los libros de historia.

Beterbiev da polémica declaración luego de vencer a Bivol

Serio, como se caracteriza y guardando la calma en los festejos, el peleador que a inicios del 2025 tendrá 40 años, explicó que no se sintió tan bien en la pelea, pero aún así ganó, en una tarea que no calificó como “difícil”, pero sí “incomoda”.

“Por supuesto que fue una pelea difícil. No fue difícil, más bien incómodo”, adelantó Beterbiev y agregó que “no lo hice bien, no me gustó esta pelea”.

Siempre exigente, disciplinado y diplomático, el ruso que tiene ahora récord de 21-0-0 con 20 nocauts en su palmarés

¿Le dará Beterbiev la revancha a Bivol?

El peleador Beterbiev, cargando lo cuatro cetros y uno más especial con la palabra UNDISPUTED , no cerró la puerta a una revancha ante Bivol, a la cual él llegará con los 4 títulos y llevando la voz de mando.

“Si su excelencia (Turki Al-Alshikh), lo quiere, la haremos”, acotó Beterbiev que se inscribió en los libros de historia, como el primer campeón indiscutido en la historia en esa división.