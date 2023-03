La increíble historia detrás del nombre del libro de Enrique Meza

Enrique Meza ex futbolista, ex director técnico, cumple este 3 de marzo 75 años de edad, el “Ojitos” cuenta que es una persona que se caracteriza por siempre estar haciendo cosas y ahora que lleva tiempo alejado de los banquillos decidió hacer un libro donde contará pasajes de su vida.

¿Cómo se llamará el libro de Enrique Meza?

“Voy a hacer un libro que se llama Voluntad, así se va a llamar porque un técnico español, con el que fui a entrenar a una selección juvenil, me dijo el primer día que empecé a entrenar jugué muy bien y yo llegue sin cosas de ropa para ponerme de portero, me pusieron de portero y le dije no traigo señor yo andaba desesperado fui me probé y me fue muy bien me dijo ya vete a tu casa pero tu eres titular, después de eso me comenzó a decir voluntad, voluntad para acá voluntad para allá, Donato Alonso, dirigió en la Copa Kennedy, el me puso voluntad en un homenaje a él se va a llamar Voluntad.” confesó Meza para Azteca Deportes.

Enrique Meza contará sus vivencias dentro del futbol mexicano

“Hay pasajes donde cuento porque dí de baja algún jugador, ahí no solo son pantalones lo que se necesita una cabeza fría, inteligente, que nos permita tomar la mejor de las decisiones, si un jugador no quiere estar no debe estar a veces el jugador piensa que el equipo se debe a él y es mentira el jugador debe estar de acuerdo con lo que pasa de lo contrario es una manzana podrida” comentó el multicampeón en el futbol mexicano.

Meza evalúa su paso por la Selección Mexicana

"Algo muy bonito, fue estar en la Selección Nacional y algo muy feo es que hice muchas tonterías, eso lo cambiaría a que me refiero fui a jugar partidos de selección sin algunos jugadores que eran importantes para la selección, pensando en ayudar a algún equipo pensando que la Selección resolvería sin ellos, me equivoque y lo pagué carísimo.”

