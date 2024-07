La INCREÍBLE razón por la que Steve Kerr no alineó a Jayson Tatum en el debut del Dream Team

El 28 de julio debutó el famoso equipo del Dream Team, integrado por LeBron James, Stephen Curry, Jayson Tatum entre otros, en los Juegos Olímpicos de París 2024. El cuadro de las barras y las estrellas consiguió la victoria 110-84 en contra de la Selección de Serbia comandada por el actual MVP de la NBA, Nikola Jokić.

Los comandados por el ‘Rey’ no defraudaron y consiguieron sus primeras unidades del certamen dentro de su grupo. Una punto clave para el triunfo estadounidense fue la salida del pivote de los Denver Nuggets, Jokić, ya que cuando el basquetbolista no estuvo dentro de la duela el promedio de puntos se disparó a favor de los dirigidos por Steve Kerr: con Nikola dentro 81-81, cuando salió 29-3.

Una de las grandes sorpresas del duelo fue la falta de minutos para el actual campeón de la NBA y uno de los dos mejores jugadores de Boston Celtics, Jayson Tatum. Al finalizar el cotejo el head coach de los Golden State Warrios, Steve Kerr, fue cuestionado por esta situación.

“[Jayson Tatum] lo manejó bien. Hablé con él hoy antes del partido, que podría suceder de esta manera solo con el regreso de Kevin [Durant]... Me sentí como un idiota al no jugar con él... [En] un juego de 40 minutos, puedes no jugar más de 10.” comentó el estadounidense.

Te puede interesar: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO a los mexicanos en tiro con arco varonil en París 2024?

Partidos de USA Basketball en París 2024

Los próximos enfrentamientos del ‘Dream Team’ serán



Miércoles 31 de julio en contra de Sudán del Sur en punto de las 13:00 hora centro de México

Sábado 3 de agosto en contra de Puerto Rico en punto de la 9:15 AM hora centro de México

Para el compromiso frente a Sudán del Sur, el estratega comentó que el jugador de los Celtics, Jayson Tatum, verá sus primeros minutos en París 2024.

Te puede interesar: La niña récord de Brasil en París 2024