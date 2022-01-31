Inés Sainz se sube a la patineta en Venice Beach en Los Ángeles

Tanto el corazón como los márgenes de Los Ángeles ofrecen una mística única en el mundo. La bohemia Venice Beach, “la Venecia de los Estados Unidos”, es uno de los espacios obligados.

Aquí, el sector conocido como “Muscle Beach”, era frecuentado por Arnold Schwarzenegger en su etapa de culturista. Surfistas, atletas y especialmente patinadores le dan vida a este lugar y hoy nos ponemos en sus zapatos.

Andar en patineta es todo un arte. Como todo deporte, tiene técnicas que hay que dominar para poder empezar a rodar. Nuestro instructor Chris, fue tan paciente para explicar las bases del patinaje, que en cuestión de minutos logré mantener el equilibrio arriba de las cuatro ruedas.

La siguiente parada, la rampa: Honestamente no creí que fuera a ser posible, pero contagiada del ambiente de Venice, se logró. Es hora de ir a las rampas de alta dificultad. Aquí practican algunos de los más prestigiosos skaters de Los Ángeles.



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