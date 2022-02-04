Conoce el SoFi Stadium, sede del Super Bowl LVI con Inés Sainz

En las afueras de Los Angeles, en Inglewood, California, se encuentra ubicado uno de los recintos más caros y lujosos del deporte: El SoFi Stadium. Este inmueble, utilizado principalmente para albergar partidos de la NFL tuvo un costo de 5 mil millones de dólares.

A días de que suba el telón del Super Bowl 56, hicimos un recorrido para conocer cada rincón de este mágico lugar.

Al ingresar es imposible no voltear a ver la Infinity Screen. La pantalla más grande del mundo, con definición 4k, que ofrece al espectador una experiencia irrepetible en cada partido y evento. Mide 109 metros y pesa más de 900 kilos.

El SoFi Stadium está repleto de salas VIP, que ponen al alcance productos y experiencias para todo tipo de espectadores.Por supuesto no podía faltar el toque mexicano. Los Rams tienen a los Mariachi Rams, como grupo de animación oficial. Es el primer Mariachi de toda la NFL.

La experiencia a nivel de cancha es tan extraordinaria como cada escondrijo del inmueble. Este imponente edificio diseñado para recordar el oleaje angelino es la principal razón por la que esta capital del deporte y entretenimiento recibirá el Super Bowl 56. Un evento que apunta a ser uno de los más espectaculares en la historia de la NFL.

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