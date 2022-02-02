Inés Sainz hace un tour por los Estudios de Warner Bros

El deporte y el entretenimiento conviven con armonía en el paraíso de Los Angeles. La gente aquí disfruta de sus ídolos de las canchas y también sueña con sus superhéroes de la infancia.

En 1923, los hermanos Warner, Harry, Albert, Sam y Jack, le dieron vida a Warner Brothers, en español, los Hermanos Warner. Una compañía de estudios cinematográficos, televisivos y de videojuegos, en donde se han creado miles de personajes que han hecho soñar a millones en el mundo.

El lugar está repleto de sitios y objetos utilizados para grabaciones como Friends, la comedia que durante una década estuvo al aire y rompió los paradigmas acerca de la forma de hacer televisión. La emblemática cafetería de Central Perk, la fuente en donde fue grabado el intro musical, y muchos otros elementos que dieron vida a la serie.

Los estudios de Warner, abiertos para la visita del público, contienen además escenarios de otros shows que marcaron una época como The Big Bang Theory, y películas como Batman, Superman, y otros superhéroes, incluyendo Harry Potter, a quien visitaremos un poquito más adelante.

Hicimos un recorrido por los distintos foros, y en algunos de ellos incluso había grabaciones que se realizaban en ese mismo momento. Pasamos por el condominio habitacional en donde se grabó Gilmore Girls, y recorrimos múltiples edificios construidos únicamente para la creación de historias. Warner es una auténtica ciudad de fantasía.

Por fin llegamos a uno de los sitios más esperados. Aunque los estudios de grabación de esta cinta se ubican en Inglaterra, aquí también se guardan objetos utilizados en las filmaciones del legendario Harry Potter, y es posible tener interacción con diversos fragmentos de la historia como el salón en donde se implementa la clase de pociones. Finalmente atravesamos la baticueva, en donde Batman construye sus armas y vehículos para defender a Ciudad Gótica de la delincuencia. Una experiencia única.

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