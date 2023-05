Conoce las grandes influencias que tuvo Guardianes de la Galaxia 3

Guardianes de la Galaxia vol. 3 se estrenó el 4 de mayo del 2023 y recaudo en su primer fin de semana más de 280 millones de dólares, un largometraje imperdible si eres fanático de lo que ya muchos mencionan la mejor trilogía de Marvel, prepárate para vivir un sinfín de emociones a lo largo de la película.

El director James Gunn ha estado dando respuestas a varios fanáticos de la trilogía una de las más recientes que llamo mucho la atención fue la fijación de Rocket con las prótesis robóticas, el fanático pregunto si era por sus amigos enjaulados por el Alto Evolucionador, a lo que él respondió “Complicado, pero de alguna manera”.

Te puede interesar: JDG se enfrentará a T1 por un pase a la final del MSI 2023

Juegos inspirados en Guardianes de la Galaxia 3

En otro tweet menciono que la franquicia Mass Effect y el juego Star Wars: Knights of the old Republic fueron una gran influencia para esta nueva entrega, no es sorpresa que James Gunn tome como referencia estos dos grandes videojuegos ya que ha tomado referencias de otros títulos para hacer diferentes películas como fue el caso de Suicide Squad con una de las escenas más emblemáticas, donde en vez de ver sangre observamos flores saliendo de los personajes mutilados por Harley Quinn, esto haciendo referencia a Lollipop Chainsaw.

El director también agrego a gran elenco de la película de Suicide Squad y la serie Peace Maker en el largometraje de Guardianes de la Galaxia 3, dando un resultado espectacular para la audiencia y los amantes de ambos universos entre DC Comics y Marvel.

Te puede interesar: T1 se consagra el primer semifinalista en el MSI 2023

Forma parte de la mejor comunidad y disfruta de más contenido original en todas las plataformas de Azteca Esports, además de ver los mejores enfrentamientos en el mundo de los deportes electrónicos con un casteo legendario que prenderá todas tus emociones.