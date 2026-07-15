Inglaterra vs Argentina EN VIVO: Ver ONLINE y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 15 de julio, partido de la semifinal del Mundial 2026 entre Lionel Messi y Jude Bellingham; marcador y goles por internet
El ganador del partido disputará la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA contra España
Las Selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio en las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Buscan acceder a la gran final del torneo, en donde ya espera España al ganador de este encuentro.
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¿Dónde ver el Inglaterra vs Argentina?
El partido entre el equipo liderado por Lionel Messsi y el conjunto de Jude Bellingham se puede ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes. La transmisión comienza a las 12:40 horas.
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Hora exacta del partido entre Argentina e Inglaterra
El silbatazo inicial del duelo entre la Albiceleste y los Tres Leones está estipulado para sonar en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.