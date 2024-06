Alineaciones confirmadas Inglaterra vs Eslovaquia | Euro 2024

Continúa la actividad de los Octavos de Final de la Euro 2024 y este domingo 30 de junio del 2024 se disputan dos partidos más para conocer a los que avanzan a los Cuartos de Final.

El primer encuentro del día es el de Inglaterra vs Eslovaquia que se disputa en punto de las 10 am tiempo del centro de México. El juego será en el Estadio Arena AufSchalke con capacidad para más de 40 mil personas.

Gareth Southgate manda la siguiente alineación para poder conseguir su pase ante tanta critica que ha recibido.

Portero: Pickford

Defensas: Trippier, Guehi, Stones y Walker



Mediocampistas: Rice, Maino, Foden, Bellingham y Saka

Delanteros: Kane

Ready for the Round of 16! 🫡 pic.twitter.com/PmveLPu4hE

— England (@England) June 30, 2024