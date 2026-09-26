Partidos de la Fecha FIFA HOY sábado 26 de septiembre:juegos internacionales, horarios y hora para ver en VIVO

Varios partidos internacionales se juegan este sábado 26 de septiembre correspondiente a la Fecha FIFA, entre duelos amistosos, como el partido de México vs Colombia donde debuta Rafael Márquez como director técnico del conjunto azteca, así como de la UEFA Nations League y de la Concacaf Nations League.

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¿A qué hora juega México vs Colombia?

El primer encuentro de la era de Rafael Márquez como seleccionador nacional se disputará este sábado en la cancha del M&T Bank Stadium de Baltimore. En partido comenzará a las 19:00 horas a través de TV Azteca.

Ve aquí el partido México vs Colombia

Partidos de la UEFA Nations League:

Liga A

Inglaterra vs España - 12:45 horas

- 12:45 horas Chequia vs Croacia - 12:45 horas

Liga B

Eslovenia 0-0 Escocia

Macedonia del Norte vs Suiza - 12:45 horas

Liga C

Bulgaria vs Luxemburgo - 10:00 horas

Islandia vs Estonia - 10:00 horas

Islas Faroe vs Kazajistán - 10:00 horas

San Marino vs Finlandia - 10:00 horas

Albania vs Belorrusia - 12:45 horas

Eslovaquia vs Moldavia - 12:45 horas

Partidos de la Concacaf Nations League:

Liga B

San Vicente y las Granadinas vs Guayana Francesa - 15:00 horas

Sint Maarten vs Belice - 20:00 horas

Liga C

Montserrat vs Islas Vírgenes Británicas - 13:00 horas

Saint Martin vs Islas Vírgenes Estadounidenses - 14:00 horas

Antigua & Barbuda vs Anguila - 17:00 horas

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Partidos Amistosos

Estados Unido vs Perú - 14:30 horas - Inter&Co Stadium

- 14:30 horas - Inter&Co Stadium Canadá vs Chile - 17:00 horas - BMO Field

Todos los partidos con horario del centro de México.

