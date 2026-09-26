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Partidos de la Fecha FIFA HOY sábado 26 de septiembre:juegos internacionales, horarios y hora para ver en VIVO

Varios partidos internacionales se juegan este sábado 26 de septiembre correspondiente a la Fecha FIFA,como el partido de México vs Colombia con el debut Rafa Márquez

Entrenamiento de la Selección Mexicana
|MEXSPORT

Escrito por: Fernando Campos

Varios partidos internacionales se juegan este sábado 26 de septiembre correspondiente a la Fecha FIFA, entre duelos amistosos, como el partido de México vs Colombia donde debuta Rafael Márquez como director técnico del conjunto azteca, así como de la UEFA Nations League y de la Concacaf Nations League.

México vs Perú: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la fecha FIFA 2026, a través de TV Azteca?

¿A qué hora juega México vs Colombia?

El primer encuentro de la era de Rafael Márquez como seleccionador nacional se disputará este sábado en la cancha del M&T Bank Stadium de Baltimore. En partido comenzará a las 19:00 horas a través de TV Azteca.

Ve aquí el partido México vs Colombia

Partidos de la UEFA Nations League:

Liga A

  • Inglaterra vs España - 12:45 horas
  • Chequia vs Croacia - 12:45 horas

Liga B

  • Eslovenia 0-0 Escocia
  • Macedonia del Norte vs Suiza - 12:45 horas

Liga C

  • Bulgaria vs Luxemburgo - 10:00 horas
  • Islandia vs Estonia - 10:00 horas
  • Islas Faroe vs Kazajistán - 10:00 horas
  • San Marino vs Finlandia - 10:00 horas
  • Albania vs Belorrusia - 12:45 horas
  • Eslovaquia vs Moldavia - 12:45 horas

Partidos de la Concacaf Nations League:

Liga B

  • San Vicente y las Granadinas vs Guayana Francesa - 15:00 horas
  • Sint Maarten vs Belice - 20:00 horas

Liga C

  • Montserrat vs Islas Vírgenes Británicas - 13:00 horas
  • Saint Martin vs Islas Vírgenes Estadounidenses - 14:00 horas
  • Antigua & Barbuda vs Anguila - 17:00 horas

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Partidos Amistosos

  • Estados Unido vs Perú - 14:30 horas - Inter&Co Stadium
  • Canadá vs Chile - 17:00 horas - BMO Field

Todos los partidos con horario del centro de México.

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