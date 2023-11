Insider de la F1 revela cuál podría ser el destino de Checo Pérez en el 2024

Durante el Gran Premio de Brasil el ex piloto y actual analista de la Formula 1 Martin Brundle, quien es considerado uno de los mejores insiders en el mundo del automovilismo comentó acerca de quien podría ocupar el segundo monoplaza de Red Bull Racing para la próximo campaña

“Mantengo lo que he dicho en las últimas carreras. Creo que Red Bull quiere seguir, absolutamente, con Pérez el próximo año y hará todo lo posible para que eso suceda. Hay un contrato vigente y no quieren cambiarlo, por varias razones. Eso es a lo que apuntan (desde dentro de Red Bull) en este momento”, analizó Martin Brundle sobre el posible futuro de Sergio “Checo” Pérez en la escudería austriaca.

¿Cómo va la pelea de Pérez contra Hamilton?

El piloto mexicano de Red Bull marcha en la segunda posición del campeonato de pilotos de la F1, pero es seguido de cerca por el británico de Mercedes Lewis Hamilton, ya que Sergio Pérez cuenta con 258 puntos y el siete veces campeón del mundo tiene 226 unidades.

“La gente que sabe me ha dicho, de forma categórica, que no se trata de terminar segundo en el campeonato. Ciertamente necesita tener carreras sólidas o ¿dónde se encuentra, en su propia cabeza, de cara al futuro? En este momento, Pérez tiene el puesto en Red Bull el año que viene. No hay duda de ello”, comentó Bundle del posible puesto de Pérez en Red Bull para el próximo año.

¿Cuántas carreras faltan de la temporada de la F1?

A la temporada 2023 de la Formula 1 le restan únicamente dos fechas, la primera será el debut en la máxima categoría del automovilismo de Las Vegas Nevada, en una carrera que se prevé que sea un verdadero show único en el mundo de las carreras; la segunda será el Gran Premio de Abu Dhabi, en donde concluirá el año de la F1 en el circuito de Yas Marina.

