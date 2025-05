Insignificante: el bajo sueldo que recibiría Cristiano Ronaldo si elige jugar en Argentina

Cristiano Ronaldo podría llegar a uno de los equipos más grandes de Argentina; sin embargo, el impedimento es el bajo salario que percibiría, puesto que con el club saudí tiene un contrato millonario

Cristiano Ronaldo buscará nuevos aires a sus 40 años (¿en Buenos Aires?), pues es un secreto a voces que no desea continuar con el Al-Nassr tras una pésima temporada en la que no consiguieron ningún título al quedar en tercer lugar de la liga de Arabia Saudita y caer en las semifinales de la Champions asiática ante un equipo que en teoría era inferior. Por lo anterior, el portugués ya publicó en sus redes sociales una posible indirecta de que se va al equipo. Debido a que es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, se espera que reciba muchas ofertas, incluso un ex entrenador de Argentina lo pidió para que jugara el Mundial de Clubes con Boca Juniors.

Boca Juniors es el club al que vincularon a Cristiano Ronaldo, pues es uno de los 32 equipos que disputarán el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Aunque aún no hay un interés formal por hacerse de los servicios del portugués, existen varios impedimentos que harían que este fichaje nunca se diera. El primero de ellos, y el más importante, es el bajo suelo que recibiría debido a la diferencia económica entre Argentina y Arabia Saudita. Según el portal fichajes.com, el jugador con el mayor salario es el delantero uruguayo Edinson Cavani con más de 49 millones de pesos anuales. Sin embargo, esto es insignificante con respecto a lo que recibe CR7 en la liga de Arabia Saudita.

¿A cuánto asciende el sueldo de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr?

Cristiano Ronaldo llegó al Al-Nassr a finales de 2022 luego de un tormentoso paso en su segunda etapa con el Manchester United. Firmó por tres años con un sueldo de 200 millones de euros (más de 4,350 millones de pesos) por temporada. Este contrato, que incluye patrocinios y publicidad, es de los mejores que puede percibir un futbolista, pues supera al de otras estrellas como Neymar y Lionel Messi, quien percibe alrededor de 20 millones de dólares de salario en Inter Miami, según el sitio Goal. Además, claro, gana una fortuna por contratos comerciales con diferentes compañías como Adidas y Apple. Por ello, el próximo destino de CR7 será un equipo que tenga la solvencia económica de igualar o acercarse a la cantidad que actualmente recibe, aunque una realidad es que está en el ocaso de su carrera, por lo que tanto su valor en el mercado como su salario puede disminuir.