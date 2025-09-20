Franco Colapinto sufre curioso incidente en Bakú: es golpeado por una fruta (VIDEO)

En un episodio que parece sacado de un videojuego como Mario Kart, el piloto argentino Franco Colapinto vivió un momento insólito durante la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. Mientras recorría el circuito urbano de Bakú a bordo de su monoplaza Alpine, una fruta cayó desde un árbol e impactó contra su vehículo, generando sorpresa en el equipo y desatando una ola de reacciones en redes sociales.

¿Qué dijo Colapinto al ser golpeado por una fruta?

El incidente ocurrió en plena FP3, cuando Colapinto se encontraba afinando detalles antes de la clasificación. Desde los boxes, su ingeniero le informó por radio: “Parece que golpeaste algún tipo de fruta que cayó de un árbol”. La respuesta del piloto oriundo de Pilar fue tan desconcertada como divertida: “¿Una manzana? ¿Se ha roto algo?”.

No tardó que en las redes sociales se compartiera el curioso momento con mensaje que decían: “Cosas que nunca has escuchado antes en la radio del equipo”. La publicación se volvió viral y los fanáticos no tardaron en bromear con el episodio. Comentarios como “La F1 se convirtió en Mario Kart” y “Franco en modo Newton” inundaron las redes, haciendo alusión tanto al videojuego como a la famosa ley de gravedad.

Afortunadamente, el impacto no causó daños visibles en el monoplaza ni afectó el rendimiento del piloto, quien logró completar la sesión sin inconvenientes y registró su mejor vuelta en 1:42.789, ubicándose en el puesto 15.

TE PUEDE INTERESAR:



😂 Una pieza de fruta impacta contra el Alpine de Franco Colapinto



Ingeniero: "Parece que golpeaste algún tipo de fruta, como una manzana que cayó de un árbol".



COL: "¿Una manzana? ¿Se ha roto algo?"#F1 #AzerbaijanGP 🇦🇿pic.twitter.com/jqRtIlXaId — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 20, 2025

Este tipo de situaciones son extremadamente raras en la Fórmula 1 , donde cada detalle está milimétricamente calculado. Sin embargo, el circuito de Bakú, al ser urbano y rodeado de vegetación, puede dar lugar a este tipo de sorpresas. Lo que parecía una jornada rutinaria terminó convirtiéndose en una anécdota que quedará en la memoria de los aficionados y, sin duda, en el archivo de momentos insólitos del automovilismo.

Franco Colapinto sigue demostrando su temple y capacidad de adaptación, incluso cuando la naturaleza decide intervenir en su camino.

¿En qué lugar saldrá Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán?

Franco Colapinto con su Alpine saldrá desde la posición 16 este domingo 21 de septiembre en el circuito urbano de Bakú, el Gran Premio comenzará a las 5 de la mañana.

