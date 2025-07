Insólito: Fue baja en Xolos de Tijuana y nadie se había dado cuenta

Francisco Contreras no fue registrado por Xolos de Tijuana para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX tras no ser contemplado por Sebastián “Loco” Abreu, quien tomó las riendas del conjunto fronterizo a finales de abril de este año . Lo curioso es que casi nadie se había dado cuenta de su baja hasta que no apareció en la lista de buena fe.

De acuerdo con las estadísticas, el futbolista mexicano no tuvo mucha participación con Xolos en el Clausura 2025, pues tan solo disputó 4 encuentros, sumando 173 minutos dentro del terreno de juego. Así le fue a Tijuana ante América en la segunda fecha del Apertura 2025 .

Francisco Contreras Báez Francisco Contreras fue dado de baja de Xolos de Tijuana para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Mientras que con la Sub-23 tuvo participación en 3 partidos, en los cuales fue titular y recibió una tarjeta amarilla. Entre tanto, en el Apertura 2024 no fue contemplado por el primer equipo, por lo que no tuvo un buen año futbolístico, según las estadísticas de Transfermarkt.

Francisco Contreras es un futbolista mexicano de 26 años, oriundo de Culiacán. Por ello, inició su carrera en las inferiores del equipo de su ciudad: Dorados de Sinaloa. Con el Gran Pez estuvo durante 4 años hasta que fue transferido a Juárez FC.

Con los Bravos tuvo la primera oportunidad de mostrarse en la Liga BBVA MX hasta que fue fichado por Xolos de Tijuana en 2022. Actualmente tiene un valor en el mercado de 1.2 millones de euros (más de 26 millones de pesos), según el portal especializado en mercado de fichajes.

¿Cuál será el siguiente destino de Francisco Contreras tras ser baja de Xolos?

Actualmente se desconoce el destino que tendrá Francisco Contreras tras ser dado de baja de Xolos, pues en el portal de Transfermarkt aún aparece como jugador de Tijuana.

Además, ni en sus redes sociales ni en las del club se han dado indicios de continuar o marcharse para tener más minutos, ya que pese a no ser contemplado para disputar el Apertura 2025 puede jugar en la categoría Sub-23 a fin de no perder ritmo.