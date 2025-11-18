Lamine Yamal en el centro de la polémica: un video demuestra que la FIFA lo favorece

Mientras que Lamine Yamal confirmó su abandono a la selección de España , ahora es noticia nuevamente por una polémica ya que muchos aseguran que la FIFA lo favorece y lo tiene como su jugador favorito y beneficiado. Así lo dio a entender otro equipo del futbol español. De hecho hasta mostraron un video que prueba cierto apoyo hacia el futbolista del Barcelona FC.

El motivo de la queja contra Lamine Yamal —quien se refirió a las críticas recibidas— tiene que ver con el gol que convirtió frente al Espanyol y que la FIFA lo eligió como uno de los 10 candidatos para llevarse el Premio Puskás (mejor tanto de la temporada). En ese sentido apareció el Real Betis de España con un video polémico.

Lo que hizo el Betis para ‘demostrar’ que la FIFA favorece a Lamine Yamal y el Barcelona es comparar ese tanto con el de Anthony. Así, mostró el tanto de Antony, un jugador de su equipo, igual o mejor que el del joven de 18 años y que no ingresó en la lista de los premios The Best.

Lo más destacado del gol de Antony es que fue ante el mismo rival (Espanyol), en el mismo estadio (RCDE Stadium), al mismo portero (entonces Joan García) y con la pelota entrando incluso al mismo ángulo de la misma portería. Se podría decir que fue un gol calcado.

Los detalles del gol de Lamine Yamal al Espanyol para el Premio Puskás

El gol de Lamine Yamal contra el Espanyol se dio el 15 de mayo de 2025 en el RCDE Stadium, siendo el tanto con el que se abrió el marcador del clásico catalán y cuyo partido terminaría 2-0 para el Barça. De esta manera, el Barcelona se aseguró el título de LaLiga, razón por la que podría ser mejor considerado que el de Antony contra el mismo rival.

Además de la trascendencia de cada jugador, lo único que realmente explicaría por qué está el gol de Lamine Yamal y no el de Antony nominado al premio Puskás para la ceremonia de los The Best es la importancia de cada tanto. Es que el del Barcelona significó asegurarse el título, mientras que el del Betis simplemente fue un golazo sin más.

