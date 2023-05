Integrante de Acapulco Shore ¿Nueva pareja de boxeador mexicano?

El pasado fin de semana se observó en un video publicado en redes a una ex integrante del famoso reality show mexicano Acapulco Shore junto a un actual boxeador azteca, se trata de la tamaulipeca estrella en redes Brenda Zambrano y el pugilista de Mazatlán Sinaloa Gilberto “Zurdo” Ramírez.

El evento donde se encontraban la influencer y el boxeador presuntamente era una boda, debido a la temática de la fiesta y la música que se escucha de fondo en el video; no es la primera ocasión que el “Zurdo” Ramírez es ligado con una participante de Aca Shore, días después de haber perdido su invicto el 5 de noviembre del 2022 en contra del boxeador ruso Dmitry Bivol en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, distintos medios informaron que antes de su combate Gilberto Ramírez presuntamente se había ido a una fiesta, donde se encontraba la participante de Acapulco Shore Diana Chiquete, quien también radica en la ciudad mazatleca.

Ramírez no logró superar a la báscula en marzo del 2023

El 18 de marzo de este año “Zurdo” Ramírez tenía pactado un combate en las 175 libras en contra del puertorriqueño Gabriel Rosado, lo que se preveía como un gran duelo y un nuevo episodio entre México y Puerto Rico, sin embargo la pelea no se pudo realizar porque el mexicano no logró superar la báscula al llegar con ocho libras de exceso de tonelaje, situación que lo privó de subirse al ring en Long Beach California, lo que desencadenó que el sinaloense admitiera que se sentía avergonzado por no tener la preparación adecuada.

¿Qué sigue para el “Zurdo” Ramírez?

Ramírez, quien fue el primer pugilista nacido en suelo azteca en proclamarse campeón en las 168 libras y posee un récord envidiable con de 44 triunfos, 30 de ellos por la vía del cloroformo y su única derrota contra Dmitry Bivol aún no ha anunciado cuál será su siguiente combate, en donde buscará reivindicarse y volver a la sendas del triunfo.

