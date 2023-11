Inteligencia Artificial adelanta al ganador de Santos vs Mazatlán | Play In

Este jueves 23 de noviembre de 2023, comienzan los juegos de Play In de la Liga BBVA MX del Apertura 2023 para definir a los últimos dos equipos que estarán en los Cuartos de Final. Los partidos serán entre Santos Laguna vs Mazatlán y Atlético de San Luis vs León.

Uno de los juegos que pinta para ser muy parejo es el de Santos vs Mazatlán, el conjunto de la comarca quedó en el noveno lugar de la tabla con 23 puntos tras anotar 31 goles y recibir 34. Logró ganar siete juegos, empatar dos y perder ocho.

En el caso de Mazatlán quedó en el décimo lugar con 22 puntos conseguidos tras anotar 25 goles y recibir 27. Lograron ganar seis juegos, empatar cuatro y perder siete.

El once con el que debería de jugar México vs Honduras | En Caliente

Te puede interesar: Las bajas que tendría Chivas para el Clausura 2024

Inteligencia Artificial adelanta el ganador

Adelantamos un poco lo que puede pasar en el partido gracias a la Inteligencia Artificial, pudimos ver quien es el favorito para ganar el encuentro y el que más posibilidades tiene. Santos registra una posibilidad del 55% de poder ganar el partido, ya que en su equipo tienen al campeón de goleo, Harold Preciado y al jugador que más oportunidades de gol generó, Juan Brunetta.

En el caso de Mazatlán tiene una posibilidad del 20% de poder dar la sorpresa en este partido. Llegan con Luis Amarilla enrachado frente al marco y tras dejar buenas actuaciones en sus últimos encuentros.

¡Allá vamos! A seguir creciendo, a seguir soñando, a seguir demostrando EL GRAN ORGULLO DE SER DE MAZATLÁN.



Nos fuimos a Torreón. #ARREbatando ⚓️ pic.twitter.com/eljOCoENAh — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) November 22, 2023

La ausencia de Ake Loba le afecta al equipo en su poder ofensivo pues registraba seis goles en la temporada. El porcentaje restante se va al empate, que en caso de quedar el juego igualado se definiría desde el punto penal.

El encuentro lo podrás ver totalmente en vivo y gratis a través de Azteca Siete, App y Pagina Web de Azteca Deportes.

Te puede interesar: ¿Vuelve a Cruz Azul? Juan Reynoso saldría de la Selección de Perú