Inteligencia Artificial revela cómo se vería Messi en la Fórmula 1

Lionel Messi es uno de esos deportistas que ha marcado época; de esos que ha generado fans alrededor del mundo; de esos que ha conquistado el mundo con sus hazañas en el futbol.

Pero todo ese éxito ha ocasionado que los mismos aficionados han imaginado en otros deportes o ligas, como la MLB, o la NBA o la NFL e incluso la Fórmula 1.

¿Cómo se vería Messi en la Formula 1?

Pues gracias a la Inteligencia Artificial fue posible reimaginar a Lionel Messi en otras distintas facetas deportivas. Una de las fotos de IA que más se viralizó fue en un duelo de basquetbol con un jersey amarillo de Brasil y con el balón en manos.

También hubo una versión de la Pulga en faceta beisbolista en la que aparece bateando con la camiseta del Barcelona, pero el bate en la mano derecha, contrario a la zurda que tanto lo distingue en el balompié.

Una de las versiones que más le gustó a la gente fue la versión de Messi en el deporte motor, pues lució en un monoplaza de Red Bull, lo que significaría tenerlo como compañero de Sergio ‘Checo’ Pérez. La imagen está creada con el futbolista dentro del monoplaza rodeado de gente observándolo.

La lesión de Lionel Messi

Ahora, la mala noticia. ‘Leo’ presentó molestias en la pierna derecha el pasado 15 de marzo, por lo que no ha tenido actividad con el Inter Miami y ha causado preocupación a Lionel Scaloni, director técnico de Argentina.

Ha sido decisión de Gerardo Martino no arriesgar al futbolista, quien no estuvo presente en el duelo de la MLS en el que ‘las Garzas’ cayeron por goleada de 4-0 ante el New York Red Bulls.

En específico se sabe que la lesión del argentino fue en el isquiotibial de la pierna derecha, pero de acuerdo a declaraciones de su técnico, se espera que pueda estar disponible para la ida y vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf, en la que se enfrentarán a Monterrey.