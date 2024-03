Klopp deja su puesto a extécnico de la Selección Mexicana

La reaparición de Fernando Torres y de Steven Gerrard y el homenaje a Sven-Goran Eriksson, capitalizaron el duelo entre las leyendas del Liverpool y del Ajax en Anfield, que vivió una fiesta marcada por la nostalgia de buenos tiempos pasados y por el respeto hacia uno de los entrenadores más importantes de los últimos tiempos.

El resultado, después de noventa minutos muy emocionales, fue una simple anécdota comparado con las emociones que despertaron el regreso de algunos futbolistas que en algún momento de su carrera provocaron los aplausos de Anfield. Sólo el inicio, con el homenaje a Erikson, fue un momento irrepetible que mereció pagar una entrada para ver a viejas glorias sobre un terreno de juego.

El técnico sueco, que en enero de 2024 anunció que tenía un cáncer de páncreas y que sólo le quedaba un año de vida, saltó al césped en solitario, desde el túnel de vestuarios de Anfield, para recibir un aplauso monumental que emocionó a un hombre que antes del partido reconoció que uno de los mayores deseos incumplidos (hasta este sábado) fue dirigir al Liverpool.

“Ese sería mi sueño. Siempre lo ha sido. Pero como en los sueños, no me quejo. He dirigido a muchos buenos clubes y selecciones. Estoy satisfecho. Estar en este partido es un sueño y nunca podría haber soñado con tanto, pero cuando fui entrenador siempre quise ir al Liverpool. Estuve cerca una vez y hubo conversaciones. Fue hace muchos años y nunca llegó a ocurrir”, dijo antes del partido.

A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ❤️ pic.twitter.com/632Y9uiJQY — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

Jürgen Klopp deja su lugar a Sven-Goran Erikson

Erikson, por fin, cumplió ese sueño. Jürgen Klopp y el club inglés conocían ese deseo e hicieron todo lo posible para que se cumpliera. Lo consiguieron y el entrenador sueco, admirador del Liverpool desde pequeño por la afición de su padre por el club ‘red’, dirigió a las leyendas del Liverpool. Y, ovacionado por todo Anfield, el sueco se dirigió al centro del campo, recibió un abrazo de Gerrard y de Klopp, y se puso manos a la obra junto a tres ayudantes de lujo: John Barnes y Ian Rush y John Aldridge.

En el equipo del Liverpool las mayores estrellas fueron Steven Gerrard y el español Fernando Torres. El primero, jugó 17 temporadas en el Liverpool. Gerrard ganó, entre otros títulos, una Champions League, mientras que el ‘niño’ Torres firmó el que posiblemente fue la mejor campaña de su carrera, la 2007/08, que concluyó con 33 goles y un Balón de Bronce.

Liverpool derrota al Ajax en partido de leyendas

El marcador final reflejó un 4-2 a favor del Liverpool. Para los ‘reds’, además de Fernando Torres, también marcaron Nabil El Zhar, Djibril Cissé y Gregory Vignal. Mientras, Boerrigter y Musampa, acertaron para el Ajax, que también contó con jugadores con pedigrí como Rafael van der Vaart, Ronald de Boer o Danny Blind. En total, casi 60,000 espectadores disfrutaron del sueño cumplido de Erikson y de una vuelta agradable al pasado en la que Fernando Torres y Gerrard fueron los más aplaudidos.