Inteligencia Artificial predice al ganador entre Portugal vs Eslovenia | Octavos de Final Euro 2024

Ha comenzado la actividad de los Octavos de Final de la Euro 2024. Son ocho partidos los que se disputan y ya tuvieron actividad en dos encuentros, Suiza eliminó a Italia y Alemania se enfrentó a Dinamarca. Por lo que aun queda por jugarse: Inglaterra vs Eslovaquia, España vs Georgia, Francia vs Bélgica, Portugal vs Eslovenia, Rumania vs Países Bajos y Austria vs Turquía.

É hora de fazer 𝙕𝙊𝙊𝙈 𝙄𝙉! 📹🇵🇹 Da loucura à chegada até ao primeiro objetivo cumprido #PartilhaAPaixão 📌 Vídeo completo ➡️ https://t.co/zlCjXnh3Uy pic.twitter.com/CWi0nAgX3x — Portugal (@selecaoportugal) June 29, 2024

Uno de los partidos más llamativos es el de Portugal vs Eslovenia ya que varios quieren seguir viendo a Cristiano Ronaldo y la buena participación que ha tenido hasta el momento en lo que va de la competición.

La Predicción de la Inteligencia Artificial

Con ayuda de la inteligencia artificial podemos tener una predicción de quien puede ganar el partido ya que analizan todos los datos que hay sobre el enfrentamiento, el historial y el nivel en que van llegando.

La inteligencia artificial detalla que para el partido, Portugal es favorito para ganar el encuentro, lo pone con una probabilidad de victoria del 65-70%. Mientras que en el caso de Eslovenia, lo ve con un 30-35% de chances de poder ganar.

󠁧󠁢󠁮Queremos a terceira vitória em casa e as #Navegadoras precisam do teu apoio! ⛵️🇵🇹 🎟️ Vem apoiar a Seleção ➡️ https://t.co/crwK8OnS0k pic.twitter.com/ZR7Ja5RrE4 — Portugal (@selecaoportugal) June 27, 2024

Aunque, especifica que Portugal es favorita, no se debe de confiar ante una Eslovenia que ha demostrado ser un equipo de cuidado y con mucho por ofrecer.

