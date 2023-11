Inteligencia Artificial predice a los equipos que avanzarán del Play In

Un sistema de inteligencia artificial se adelantó a todos para dar su pronóstico sobre los equipos que avanzarán a la Liguilla después de que se dispute el Play In.

De esta manera, la misma IA, ya tendría en cuenta como serían los enfrentamientos para la ‘Fiesta Grande’ del futbol mexicano.

Los equipos que avanzarán

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, los resultados de las primeras dos series (San Luis vs León y Santos vs Mazatlán), así como también del posible ganador de la Serie 3, donde se enfrentarán el perdedor de la Serie 1 vs el ganador de la Serie 2.

En el partido entre el Atlético de San Luis contra el Club León, según la inteligencia artificial, será el más cerrado de los tres juegos, ya que ambos tienen un nivel similar, sin embargo, el San Luis tiene la ventaja de jugar en casa, por lo que los dirigidos de Gustavo José Da Silva triunfarían con un marcador de 2-1 sobre el León.

En el siguiente partido del Santos contra el Mazatlán, la IA asegura que Santos es un equipo mucho mejor al de Sinaloa, ya que los laguneros tienen mejor ofensiva, debido a esto, el resultado sería un 3-0 a favor de los de Torreón.

Con estos resultados, de acuerdo a la IA, Santos jugaría en contra del León, y serían los de Torreón los que se impondrían a los del Bajío con un marcador de 2-1.

Según las predicciones la tabla quedaría de la siguiente manera:

1. América

2. Monterrey

3. Tigres



4. Pumas

5. Chivas

6. Puebla

7. Atlético de San Luis

8. Santos Laguna

y los enfrentamientos serían:

América vs Santos

Rayados vs San Luis



Tigres vs Puebla

Pumas vs Chivas

