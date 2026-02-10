El GIRO que CONVIRTIÓ al Inter Miami en el REY ABSOLUTO de la MLS

Inter Miami dejó de ser solo un proyecto ambicioso para transformarse en el nuevo estándar de poder dentro de la Major League Soccer. De cara a la temporada 2026, la franquicia de Lionel Messi y compañía fue reconocida oficialmente como la más valiosa de la MLS, superando a históricos protagonistas y confirmando que el futbol en Estados Unidos atraviesa una etapa de crecimiento sin precedentes.

De acuerdo con el más reciente informe de Sportico, Inter Miami alcanzó un valor estimado de 1.45 billones de dólares, cifra que representa un incremento del 22% respecto a 2025. Con ello, el club desplazó a LAFC del primer puesto y se colocó en la cima de un ranking que refleja el impacto económico, mediático y deportivo de la liga.

¿Por qué Inter Miami se convirtió en la franquicia más valiosa de la MLS en 2026?

El ascenso de Inter Miami no es casualidad. La combinación entre éxito deportivo, una marca global reconocible y un mercado estratégico como el sur de Florida ha sido determinante. El título obtenido la temporada pasada consolidó un proyecto que ya venía creciendo fuera de la cancha, atrayendo patrocinadores, audiencias internacionales y una base de aficionados multicultural, con fuerte presencia latina.

Además, la franquicia ha sabido capitalizar su identidad. Miami no solo vende futbol; vende espectáculo, entretenimiento y una conexión directa con América Latina, algo clave para el mercado estadounidense rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ese posicionamiento elevó su valor por encima de clubes con mayor tradición en la liga.

El impacto económico que redefine a la MLS rumbo al futuro

Inter Miami encabeza un selecto grupo de franquicias que ya superan el billón de dólares en valor. Junto al club de Florida aparecen LAFC, LA Galaxy, Atlanta United y New York City FC, confirmando que la MLS ha entrado en una nueva dimensión financiera.

LAFC, ahora segundo del ranking, alcanzó un valor de 1.4 billones de dólares, mientras que LA Galaxy se ubicó tercero con 1.17 billones. El crecimiento general de la liga evidencia una tendencia clara: el fútbol en Estados Unidos dejó de ser un proyecto en desarrollo para convertirse en un negocio sólido y competitivo a nivel global.

Incluso franquicias más jóvenes como San Diego FC, valorada en 765 millones de dólares, muestran que el mercado sigue expandiéndose sin señales de estancamiento.

El liderazgo de Inter Miami simboliza algo más profundo que cifras: representa la madurez de la MLS y su capacidad para competir en visibilidad, inversión y proyección internacional. En 2026, el club no solo es el más valioso de la liga; es el reflejo del momento histórico que vive el futbol en Estados Unidos.