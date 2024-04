La IA da sorpresivo pronóstico para el Inter de Miami vs Monterrey

El miércoles 3 de abril los Rayados de Monterrey enfrentarán el mayor reto de la temporada cuando se midan en la ida de los cuartos de fina de la CONCACAF Champions Cup al Inter de Miami de Lionel Messi. Los regiomontanos viajan a la Florida con el deseo de obtener un buen resultado en territorio americano que les permita seguir soñando con llegar al Mundial de Clubes 2025. Afortunadamente para los fieles de ‘La Pandilla’, la Inteligencia Artificial no los ve desfavorecidos en el primero de la eliminatoria.

Los dirigidos por Fernando ‘Tano’ Ortiz sufrieron el fin de semana pasado el primer descalabro de la temporada a manos de las Chivas, con ello también se fue el liderato del Clausura 2024. Sin embargo, ahora las miradas están puestas en el plano internacional, donde quieren dar una campanada importante eliminando al conjunto donde milita uno de los mejores futbolistas del mundo.

Doble cartelera de la Liga MX por Azteca Deportes

Te puede interesar: Volpi cerca de entrar entre los porteros más goleadores de la historia

Por su parte, Messi volvió a los entrenamientos con su equipo el martes, aunque Gerardo ‘Tata’ Martino dijo que la participación del histórico delantero será decisión de último minuto. ‘La Pulga’ no ve acción con el Inter desde el pasado 13 de marzo, pues un problema en el tendón de la corva derecho lo ha mantenido alejado de las canchas. Se debe tener en consideración que la temporada de MLS apenas comienza, por lo que no hay prisa por que el sudamericano vuelva si no está al 100 por ciento.

“Acabamos de empezar abril. Esto es sólo el principio para nosotros, y no podemos arriesgar la condición física de nuestros jugadores. Vamos a decidir qué es lo mejor para Leo, y vamos a tomar las decisiones apropiadas”, mencionó en conferencia de prensa quien fuera entrenador de la Selección Mexicana durante el Mundial de Qatar.

Predicciones de la Inteligencia Artificial para el Inter de Miami vs Rayados

A pesar de lo que muchos creerían, la Inteligencia Artificial no ve tan desfavorecido al Monterrey frente al Inter de Miami en la ida de los cuartos en Champions Cup. De acuerdo a la ‘maquinita’, los locales tienen un 40 por ciento de probabilidades de ganar, mientras Rayados tiene el 35. El restante va para un hipotético empate que haría de la vuelta un duelo sumamente atractivo.

Te puede interesar: Luis Suárez confesó por que eligió a la MLS y no a la Liga BBVA MX