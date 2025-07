Investigaciones señalan exceso de velocidad y revelan quien iba manejando, ¿DIOGO JOTA O ANDRE SILVA?

El fatal accidente del portugués Diogo Jota que le costó la vida a él y a su hermano Andre Felix el pasado jueves, ha sacado a la luz dos importantes situaciones producto de las investigaciones.

Diogo Jota y su hermano fallecieron al noroeste de España , producto de un brutal accidente en una carretera, mientras iban a tomar un ferry para transportarse a Inglaterra; el trayecto era de ese modo por una recomendación médica por una cirugía de pulmón que había tenido quien era futbolista del Liverpool.

En primera instancia, se mencionó que Diogo Jota y su hermano a bordo de un Lamborghini Huracán , buscaron rebasar a otro coche y en el intento, un llanta se ponchó, sacándolo del camino hacia vegetación donde el bólido colisionó y se encendió.

La razón del accidente de Diogo Jota, quien iba manejando el Lamborghini

Las indagatorias apuntan a que Diogo Jota, de 28 años iba manejando el auto, y que además el motivo del fatal choque, fue a causa de un exceso de velocidad.

“Todas las pruebas realizadas por el momento apuntan a que el conductor del vehículo siniestrado era Diogo Jota” y además se destacó que “todo apunta a un exceso de velocidad”.

De ese modo, la investigación señalaría que a bordo del Lamborghini Huracán, que está cotizado entre 7 millones de pesos o bien 12 millones de pesos, colisionó por un exceso de velocidad en el que el neumático detonó el grave accidente.

Liverpool, pagará su salario completo y se hará cargo de los tres hijos de Diogo Jota

Luego del sensible fallecimiento, se conoció que el equipo Liverpool, que tiene el lema de NEVER WALK ALONE, había decidido ser solidario con la familia de Diogo Jota, por lo que le pagarán lo que restaba de su contrato que terminaba en 2027.

El sueldo de Diogo era de poco más de 7 millones de euros al año, por lo que se estima que serían 14 millones de europa los que los REDS destinarían al jugador portugués.

Sumado a ello, los tres hijos del jugador fallecido estarían recibiendo un beneficio de educación ante la ausencia de su padre.