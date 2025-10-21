Aaron Ramsey ofrece miles de dólares de recompensa por el paradero de su perrita Halo

El jugador de los Pumas, Aaron Ramsey sigue en la incesante búsqueda de un miembro de su familia, algo así como su hijo o hija: se trata de su perrita Halo la cual se extravió el pasado 9 de octubre en Dolores Hidalgo, Guanajuato. En el coraje por encontrar a su mascosa el jugador ha redoblado la recompensa a quien la entregue.

El tema de su pérdida ha sido un verdadero calvario para Aaron Ramsey y su esposa, quienes estaban teniendo una gran estancia en México conociendo la cultura, la comida y el día a día, acompañado todo esto de su enfoque con el equipo universitario, hasta ahora que la pérdida de Halo los ha hecho caer en un bache emocional.

Ramsey por si fuera poco acarreaba una lesión muscular por lo que el partido pasado de los Pumas en contra del equipo de Rayados , no logró estar en la cancha y es una incógnita ahora a 24 horas de enfrentar al Atlético de San Luis si podrá estar disponible.

Aaron Ramsey, pone 20 mil dólares (368,821 pesos) por Halo

En un inicio, Ramsey puso en la mesa como recompensa 10 mil dólares y activó un dispositivo de búsqueda en la zona en la que se perdió, específicamente en Rancho San Ignacio, Margen del Río Laja, Dolores Hidalgo, Guanajuato. En esa zona, un grupo de búsqueda salió con letreros y en un video se ve que llegaron a usar drones para poder encontrarla por aire.

En el letrero de búsqueda, además se subraya que su perrita Halo tiene un GPS en el collar y también que está bajo medicación, por lo que era urgente su atención, pensando en que quien la haya tomado, encontrado o raptado, no supiera que Halo tiene un padecimiento.

Es una realidad que estas dos últimas dos semanas han sido un martirio para la familia, que han expandido el mensaje a redes sociales sin que aparentemente tengas novedades o pistas que los lleve a encontrar a Halo, la perrita beagle que sigue perdida.

Ramsey continúa con los casi 400 mil pesos para darlos en recompensa, cuando tampoco puede bajar la guardia ante su carrera y los Pumas, que van para la fecha 14 del torneo y los universitarios están en el escalón 10 del torneo, en zona de Play In y con la mira puesta en ascender sitios cerrando mejor el torneo con San Luis, León, Xolos de Tijuana y cerrando ante Cruz Azul.

