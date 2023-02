Irarragorri explicó qué pasará con ascenso y descenso en Liga MX

El regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano es uno de los temas que más llaman la atención de los aficionados de la Liga MX. Esa situación que castiga y premia el desempeño de los clubes en la cancha, se suspendió desde 2020 debido a los problemas económicos que surgieron a raíz de la pandemia de COVID-19. El presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, señaló que le parece atractivo que regrese ese formato pero considera necesario analizar el proceso para que se retome.

“A mi me gusta el ascenso y descenso; y creo que es una competencia muy buena en el futbol, pero más allá de que me guste o no me guste, lo importante es cómo está sustentado. Hagan el estudio de cuántos de los jugadores que ascendían con la franquicia, se quedaban jugando en Primera División, te garantizo que no más del 10%” mencionó el directivo en rueda de prensa en la Ciudad de México.

El futuro de la Liga de Expansión MX

En marzo comienza el proceso de certificación para que los equipos de la Liga de Expansión puedan aspirar a pelear por un lugar en la máxima categoría. De momento, solo los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara cumplen con los requisitos para ser equipo de Primera División, sin embargo, se requiere que otras tres escuadras reúnan los requisitos para que se pueda contemplar el regreso del ascenso.

¿Cómo andábamos en las cuentas por pagar y como andábamos con los jugadores que no cobraban? Yo pienso que es algo (el ascenso y descenso) que viene en la esencia de la competencia, pero que en el mundo actual tiene que tener otros elementos (para que se pueda dar)” dijo Irarragorri quien puso como ejemplo a la MLS, torneo donde no existe el ascenso ni el descenso.

En mayo se realizará la Asamblea de Dueños en donde se definirán situaciones a futuro de este tema que tanta controversia ha generado entre los aficionados de la Liga MX.

