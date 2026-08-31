Conoce la dura baja que sufrirá América para las siguientes fechas

El equipo logró el paso perfecto tras vencer a las Xolas en las instalaciones de Coapa, pero temprano en el partido las alarmas se encendieron pues una de las grandes referentes salió del terreno de juego. Ahora, se esperan los resultados de los estudios pertinentes, pero es casi un hecho que Irene Guerrero se perdería al menos el enfrentamiento que América tiene contra Pumas del próximo viernes 4 de septiembre.

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¿Qué lesión tiene Irene Guerrero del América?

La mediocampista española de 29 años es una de las grandes referentes que tiene el equipo y la preocupación se encendió desde el minuto 12 del partido. Y es que la futbolista nacida en Sevilla sufrió una molestia en la parte posterior del muslo derecho cuando iniciaba el encuentro. Esto trae algo de malos pensamientos, pues se presume que el tema es muscular.

Aunque el estratega del América dijo en conferencia de prensa que dichas molestias fueron el motivo de su sustitución, también indicó que deben esperar a realizarle los estudios pertinentes. Y es que en caso de confirmarse alguna lesión muscular, la baja podría extenderse varias fechas. El torneo está iniciando y el cuerpo técnico debería encontrar las soluciones necesarias ante un elemento sumamente importante.

Justamente, Irene Guerrero cumplió dos años en México, tras llegar como refuerzo estelar desde el Manchester United. Esto ocurrió así en julio de 2024, convirtiéndose en parte fundamental de los armados de plantilla de Ángel Villacampa. Por eso, la propia afición está a la espera del grado de la lesión de Irene o si se trató solamente de un susto.

¿Cuál es el calendario de América en Liga MX Femenil?

Como se comentó, el equipo tiene un enfrentamiento inmediato contra Pumas… pero además viajarán a Nuevo León para enfrentar a Tigres. Así luce el panorama de América, donde probablemente lo hagan sin Irene Guerrero.