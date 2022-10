Isaac Brizuela en camino de renovar contrato con Chivas

El contrato de Isaac Brizuela está próximo a llegar a su final. En enero de 2019 los rojiblancos anunciaron la extensión de contrato para el ‘Cone’ hasta diciembre de 2022, fecha que se cumplirá en las próximas semanas. A pesar de que ya hubiera podido firmar con otro club, Brizuela se encuentra en negociaciones avanzadas con la dirigencia de Chivas para renovar el contrato y permanecer en Guadalajara.

Brizuela llegó al Rebaño Sagrado en 2015 procedente del Toluca. En 7 años defendiendo la casaca rojiblanca, ha conseguido una liga, dos Copa MX, una Supercopa MX y Liga de Campeones de Concacaf. Suma 285 partidos con Chivas en los que ha marcado 24 goles y 32 asistencias.

“Ya hemos hablado (con la directiva), ya estamos más tranquilos en ese aspecto, creo que todo va muy bien y de mi parte estoy muy contento, muy tranquilo por la oportunidad que me dan de estar en esta institución, eso me deja trabajar mejor, no estar preocupado de qué va a pasar y eso también es parte fundamental de que el jugador esté concentrado en el campo” dijo Brizuela en conferencia de prensa.

Chivas visita a La Maquina

Guadalajara visitará este sábado a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca con la obligación de ganar para recibir el partido de repechaje en el Akron. En caso de empate o derrota, los rojiblancos deberán buscarse el pase a cuartos de final fuera de casa. Sus posibles rivales serían Puebla, León o La Máquina.

“A Chivas lo ven como un rival complicado, siempre jugar contra Chivas es motivante. Cuando estuve en otros equipos enfrentar a Chivas en lo personal era muy motivante por lo que es Chivas, porque te hace llenar estadios, tiene muchos aficionados y porque es un equipo grande” finalizó el Cone quien en el presente torneo tiene 13 partidos jugados y solamente un pase de gol.

